Arresto cardiaco in bici da corsa, in volo l'elisoccorso

Un uomo di 69 anni, colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre era in sella alla bici da corsa, è stato salvato grazie al rapido intervento dei soccorsi, nonostante si trovasse in un luogo isolato sulle colline tra Valtrebbia e Valluretta. Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 luglio l'uomo stava percorrendo una strada comunale nella zona di Boffalora, tra i comuni di Gazzola e Travo, quando all'improvviso ha accusato il malore e ha perso conoscenza. Scattati i soccorsi, sul posto è arrivata in pochi minuti l'eliambulanza da Parma insieme alla Croce rossa di Podenzano e all'autoinfermieristica di Castelsangiovanni. I sanitari hanno utilizzato il defibrillatore: sono state necessarie diverse scariche ma alla fine il cuore dell'uomo è ripartito ed è quindi scattato il trasporto d'urgenza in volo alla piazzola di atterraggio della Galleana. Da qui poi il trasferimento in unità coronarica all'ospedale di Piacenza.