E' latitante ma gira con l'eroina in auto: 33enne arrestato in viale Fratti

Un anno di carcere, tanto è quanto deve scontare di reclusione un tunisino di 33 anni, in Italia senza fissa dimora. L’uomo è stato identificato poco prima di mezzanotte in Viale Fratti. A fermarlo durante un classico controllo stradale: una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di

Parma. Nel corso del controllo è stato trovato con due dosi di eroina, portato in caserma, per una più accurata ispezione ed identificazione, è risultato



destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione in quanto deve scontare poco più di un anno per reati in materia di stupefacenti. Per il33enne si sono aperte le porte del carcere di Via Burla.