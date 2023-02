Arriva a Parma con un volo dalla Moldavia: 33enne bloccato al Verdi e respinto alla frontiera

Nel corso della giornata di ieri, il personale della Sezione attività polizia di frontiera di Parma in servizio presso l’Aeroporto “Giuseppe Verdi”, ha respinto alla frontiera un cittadino straniero giunto a Parma con il volo proveniente da Chi?in?u.

Dai controlli effettuati sulle banche dati dal personale di polizia in servizio presso l’aeroporto, infatti, è emerso che lo straniero in questione avesse a carico una segnalazione di rifiuto dell’ingresso nell’Area Schengen.

L’uomo era inoltre sprovvisto di permesso di soggiorno e di idonea documentazione attestante scopo e mezzi di sussistenza sufficienti in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno. Per questi motivi, identificato per un cittadino moldavo 33enne, è stato respinto alla frontiera ed è stato subito reimbarcato su un volo di ritorno per Chisinau.