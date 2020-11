Ascom è soddisfatta: "Grazie al Comune per le misure di sostentamento"

“Prendiamo atto con soddisfazione dell’ulteriore milione messo a disposizione del Comune di Parma a favore delle attività economiche per il rimborso della TARI, che vanno ad aggiungersi ai 5 già stanziati". Così l'Ascom di Parma ringrazia il Comune per la mano tesa volta sostenere gli impegni economici dei commercianti: "Tale importante stanziamento va nella direzione, cosi come anche richiesto dalla nostra Associazione, di sostenere le attività economiche , includendo , oltre a quelle chiuse per decreto, anche quelle categorie che , se pur potendo tenere aperto, sono state colpite fortemente dalla pandemia e pertanto hanno visto ridursi pesantemente l’attività. Rimaniamo in attesa delle modalità con cui si potranno presentare le domande di rimborso per consentirci un’adeguata informazione ai nostri associati. Apprezziamo pertanto il lavoro, in termini di confronto e sinergia, realizzato dal Comune e ci auguriamo che anche nel futuro possa essere mantenuto un eguale impegno”.