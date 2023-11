Aspetta l’ex compagna sotto casa a Sorbolo, poi la insulta e la rapina: denunciato un 46enne

I carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno denunciato in stato di libertà un 46enne, per rapina.

La settimana scorsa i militari hanno iniziato le indagini dopo avere raccolto la denuncia di una donna straniera che aveva denunciato per rapina il suo ex compagno. La donna ha riferito che alcuni giorni prima, verso le 23, rientrando da una festa, aveva trovato ad aspettarla il suo ex compagno che, dopo averla aggredita verbalmente per motivi di gelosia, le strappava di dosso gli orecchini, la borsa con all’interno il cellulare, la carta di credito e 40 euro in contanti fuggendo via.

Alcuni giorni dopo l’uomo si presentava nuovamente a casa della donna che, vista l’insistenza nel suonare il campanello, impaurita ha contatto i carabinieri che hanno rintracciato ed identificato l’uomo rinvenendo, all’interno dell’auto, la borsa della donna, contenente quanto indicato in denuncia. A questo punto l’uomo, un 46 enne incensurato, è stato condotto in caserma e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di rapina.