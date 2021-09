Assalta un negozio di fronte alla caserma: 36enne arrestato

Ha tentato di assaltare un negozio di parrucchiere che si trova proprio di fronte alla caserma, al civico numero 1 di viale Piacenza ma i carabinieri hanno sentito dei rumori e lo hanno bloccato ed arrestato.

Un 36enne albanese è stato fermato all'una di stanotte dai militari di strada delle Fonderie, che erano in procinto di effettuare dei controlli in Oltretorrente. Dopo aver sentito i rumori si sono mossi a piedi verso il negozio: il vetro antisfondamento era completamente divelto. Il 36enne stava per rubare i soldi dal registratore di cassa: per lui sono scattate le manette.

L’uomo fermato è stato identificato in un 36enne albanese in Italia senza fissa dimora con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Accompagnato nella vicina caserma è stato perquisito: aveva due telefoni cellulari e due seghe in metallo per trapano. È stato arrestato per furto e trattenuto presso la camera di sicurezza.