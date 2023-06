Assaltano nella notte un locale di via Farini e rubano 1.800 euro dalla cassa: denunciati due minorenni

Hanno danneggiato la porta d'ingresso di un locale di via Farini e sono riusciti a rubare 1.800 euro dalle casse. Due minorenni di origine magrebina sono stati identificati e denunciati dai carabinieri che, dopo il colpo, hanno visionato le immagini delle telecamere e sono riusciti a risalire ai responsabili.

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma, il pomeriggio di venerdì scorso sono intervenuti in un esercizio pubblico di via Farini, poiché nella notte ignoti avevano perpetrato un furto all’interno, mediante il danneggiamento della porta d’accesso.

I rilievi svolti dai carabinieri e soprattutto le telecamere poste in prossimità dell’esercizio hanno permesso di immortalare i due soggetti autori del furto, i quali verso le 3 di notte, dopo aver forzato la porta d’accesso, danneggiandola, rubavano il denaro contenuto nel registratore di cassa ed in alcuni cassetti adiacenti, per un totale di circa 1.800 euro.

Le immagini estratte degli autori del reato sono state quindi diramate alle pattuglie in circuito e i controlli fatti dagli equipaggi nei giorni seguenti, hanno permesso di riconoscere, controllare ed identificare proprio i due autori del furto, con indosso ancora gli stessi indumenti della notte del colpo.

I due, minori e di origine magrebina, sono risultati essere entrambi in Italia senza fissa dimora. Uno dei due, a dispetto della giovanissima età, ha già alle spalle diversi precedenti di polizia, con addirittura pendente un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano, per reati contro il patrimonio commessi in quel circondario. Ultimati gli accertamenti, un minore è stato associato all’istituto penitenziario minorile di Bologna, in forza del provvedimento giudiziario restrittivo, mentre l’altro è stato affidato a una comunità per minori.