Assaltano una tabaccheria puntando una pistola in faccia alla titolare: banditi arrestati grazie alla polizia di Parma

Hanno assaltato una tabaccheria di Campegine puntando la pistola in faccia alla titolare, poi hanno rubato 5 mila euro e sono scappati. I due banditi protagonisti della rapina avvenuta mercoledì mattina, sono stati bloccati grazie alla collaborazione della squadra mobile di Parma, che ha segnalato l'identità dei possibili autori del colpo. Dopo alcune veloci indagini i due, un 50enne e un 32enne, sono stati bloccati ed arrestati. Ora si trovano nel carcere di Reggio Emilia. Le ricerche si sono svolte tra le province di Parma e di Reggio Emilia, grazie alla collaborazione tra polizia e carabinieri. I banditi, dopo il colpo, sono scappati a bordo di una Citroen grigia, uno degli elementi chiave dell'indagine. Il 32enne è stato trovato con in tasca le chiavi del veicolo mentre il 50enne - entrambi sono già noti alle forze dell'ordine - con 700 euro in contanti in banconote di piccolo e medio taglio. La pistola si è rivelata finta: una replica di un'arma vera senza tappo rosso.