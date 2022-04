Assalto nella notte alla Cassa Padana: i banditi fanno saltare il bancomat con l'esplosivo

Assalto, nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 aprile, alla Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo di Largo Cacciari a Parma. Erano da poco passate le ore 3.30 di stanotte quando alcuni banditi hanno fatto saltare il bancomat dell'istituto di credito con l'esplosivo. Il forte boato è stato avvertito dai residenti della zona. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno effettuato un sopralluogo. Secondo le prime informazioni, nonostante l'esplosione la cassaforte non sarebbe stata forzata e sarebbe rimasta integra.

Sul posto, oltre ai poliziotti delle volanti, anche gli uomini della squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. Gli agenti hanno analizzato il luogo del colpo per rintracciare tutti gli elementi utili per identificare gli autori dell'assalto. I poliziotti hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio la scena del tentativo di furto.

IN AGGIORNAMENTO