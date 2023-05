Assalto nella notte in una caffetteria di via Mazzini, spacca la vetrina per rubare l'incasso: arrestato

Ha assaltato la caffetteria OZ12 Coffee Point in via Mazzini a Parma, spaccando la vetrina. Poi è entrato all'interno dell'esercizio commerciale ed ha cercato di rubare l'incasso. Ha preso la cassa ed è uscito. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 16 ed il 17 maggio in pieno centro a Parma, tra via Mazzini e via Goldoni. Il malvivente è stato però bloccato grazie all'intervento dei carabinieri e di una guardia giurata della cooperativa Coopservice, giunti sul posto in pochi istanti dopo il suono dell'allarme.

Secondo le prime informazioni il ladro sarebbe stato bloccato subito dopo il danneggiamento della vetrina ed il tentativo di furto: all'interno della cassa, che l'uomo ha rubato, non ci sarebbero però state banconote perchè il titolare aveva probabilmente provveduto a svuotare la cassa dopo la giornata di lavoro.

IN AGGIORNAMENTO