Pilotta, i poliziotti trovano un assegno da 24 mila euro e lo restituiscono all'anziana proprietaria

Hanno trovato un assegno di 24 mila euro e, dopo aver effettuato alcuni veloci accertamenti, l'hanno restituito all'anziana proprietaria che l'aveva perso poci prima. Alcuni poliziotti delle volanti, che stavano partecipando ad un'iniziativa con le scuole, prevista in occasione del 170esimo anniversario della fondazione della polizia, hanno visto l'assegno a terra in piazzale della Pace e, in pochi istanti, lo hanno recuperato.

L'episodio, con al lieto fine, si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 12 aprile. Dopo alcune verifiche sono riusciti ad individuare la donna anziana, proprietaria dell'assegno, e gliel'hanno restituito. La donna, dopo essersi accorta di aver smarrito in prezioso assegno, si era recata in posta per tentare di recuperarla. Quando ha visto gli agenti non poteva credere ai suoi occhi; ha ringraziato i poliziotti intervenuti che, in pochi minuti, sono riusciti a restituirla l'assegno smarrito.