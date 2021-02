Assembramenti davanti ai locali e apertura dopo le 18: chiusi tre bar in centro storico

Tre locali del centro storico di Parma sono stati chiusi, tra ieri sabato 20 febbraio - ultimo giorno di zona arancione - e venerdì 19 febbraio per la violazione delle normative anticovid. In totale i poliziotti, che hanno effettuato numerose verifiche in centro soprattutto nella giornata di sabato - con le vie ed i locali affollati da tantissime persone - hanno elevato sette sanzioni.

Gli agenti della polizia di Stato e quelli della polizia Locale hanno chiuso un bar per cinque giorni: il locale, secondo quanto accertato, infatti, somministrava bevande da asporto ma all'interno e davanti al locale si erano creati assembramenti di persone. Il secondo bar, invece, era in attività dopo le ore 18: per questo motivo è stato chiuso per cinque giorni. Il terzo locale era stato chiuso il venerdì per non aver rispettato diverse norme anticontagio. Quattro persone sono state, poi, sanzionate dai poliziotti: una perchè proveniva da fuori regioni e altre tre perchè si trovavano in strada dopo le ore 22, violando così il coprifuoco.