Associazione a delinquere e riciclaggio, blitz della finanza: 12 misure cautelari, sequestrate società anche a Parma

Dall’alba di questa mattina, oltre 350 militari tra Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia e di altri Reparti unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ed alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di altre sette persone, indagati per associazione a delinquere e per numerose ipotesi delittuose, in prevalenza reati tributari, riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio. Previste anche 2 misure interdittive nei confronti di commercialisti.

L’attività vede coinvolti oltre 100 indagati e 81 società su tutto il territorio nazionale. Le Fiamme Gialle ed i carabinieri stanno procedendo con l’esecuzione di perquisizioni e sequestri patrimoniali.

IN AGGIORNAMENTO