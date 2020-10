Associazione Nazionale Polizia di Stato e Comune, nuove collaborazioni

Si sono ampliate le convenzioni tra il Comune e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato che, in particolare nel delicato momento che la città e il Paese stanno attraversando, sta ancor più impegnando i propri volontari per la sicurezza della città, collaborando in sinergia con Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale.

La convenzione sottoscritta proprio con la Polizia Locale di Parma prevede l’incremento delle attività di vigilanza e tutela del territorio, in particolare all'interno del parco Ducale, oltre che in piazzale della Pace e altre zone verdi, a supporto del lavoro delle Forze di pubblica sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

‘Come Amministrazione Comunale - commenta l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa - ringraziamo i volontari che congiuntamente alle Forze dell’Ordine presidiano quotidianamente il territorio con importanti risultati per la sicurezza dei cittadini'.