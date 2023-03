Assunzioni fittizie per ottenere il permesso di soggiorno, blitz della polizia

Operava anche nella provincia di Parma l'associazione criminale che si occupava di assunzioni illegali di stranieri per ottenere il permesso di soggiorno. Il blitz della squadra mobile di Padova è scattato lunedì mattina e si è concluso con cinque misure cautelari (due in carcere, una ai domiciliari e due misure interdittive) ai danni di altrettanti soggetti italiani residenti nelle province di Padova e Rovigo. Ma, come detto, oltre a questi vi sono anche due professionisti (un consulente del lavoro ed un avvocato), verso i quali sono stati ipotizzati il reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e quelli di falso materiale ed ideologico. Ipotesi, queste ultime, di cui il sodalizio è chiamato a rispondere insieme a un 67enne di Poggio Renatico e a 77 stranieri, tutti indagati a piede libero. Secondo quanto si apprende, la ditta di cui il 67enne risultava legale rappresentante sarebbe stata al centro di un’attività di trattamento e rivestimento dei metalli, con una trentina di lavoratori assunti. Tutto finto, però. La sede, infatti, era ‘nata’ esclusivamente per produrre i documenti – risultati poi falsi – utili al raggiungimento del rilascio dei permessi. In sintesi, l’associazione criminale – operante dal 2020 nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza, Treviso, Ferrara, Parma, Ravenna e Rimini -, dietro al pagamento di una somma (intorno ai 2mila euro a pratica), realizzava atti e documenti falsi per far ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ai 77 stranieri. In pratica, venivano redatti contratti di assunzione e false buste paghe fasulli, emessi per il tramite di società appositamente costituite e di fatto non operative e di cui sono risultati titolari in periodi differenti tre degli indagati destinatari di misura cautelare.