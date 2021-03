Astrazeneca: dal 16 marzo sospese le prenotazioni a Parma

Le persone già prenotate per le sedute vaccinali di domani sono state tutte avvisate via sms

Dal 16 marzo sono sospese a Parma e provincia le prenotazioni che prevedono la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La decisione è stata presa a seguito della notizia che in via temporanea e precauzionale l'Agenzia nazionale del farmaco ha disposto il divieto di somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, l’Ente europeo del farmaco. Le persone già prenotate per le sedute vaccinali di domani, 16 marzo, sono state tutte avvisate via sms.