"Attaccato alle spalle dallo squalo: voleva mangiarlo ma ha lottato"

"Lo squalo lo ha attaccato alle spalle, in un metro d'acqua, e poi ha provato a trascinarlo al largo. Voleva proprio mangiarlo, non aggredirlo. Lo ha azzannato a una gamba e Matteo mi ha raccontato di averlo spinto via con tutte le sue forze lottando il più possibile. Da lì la lacerazione". Così Michele Mariotti, padre di Matteo, il giovane attaccato da uno squalo nelle acque australiane del Pacifico meridionale a Gladston, a nord di Brisbane nella costa est, ricostruisce quei momenti terribili vissuti dal 20enne di Parma. Lo fa in un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, edizione Bologna, dove racconta l'agguato improvviso dello squalo, il terrore, la lotta. "L'ho sentito su di morale: ha capito di essere stato molto fortunato. Vorrebbe essere più lucido, ma l'ho convinto che deve prendere per forza gli antidolorifici. È stato operato già una seconda volta dopo il primo intervento, ne dovrà subire almeno altri tre nelle prossime settimane. Come è andata? Mi ha detto che era a riva, si stava vestendo per immergersi, stava preparando la maschera e la telecamera. Lo squalo lo ha attaccato alle spalle, in un metro d'acqua, e poi ha provato a trascinarlo al largo. Voleva proprio mangiarlo, non aggredirlo. Lo ha azzannato ad una gamba, e Matteo mi ha raccontato di averlo spinto via con tutte le sue forze lottando il più possibile. Da lì la lacerazione. L'amico che era con lui e che era rimasto a riva l'ha salvato perchè gli ha subito tamponato la gamba e i sanitari sono riusciti a preservargli quasi tutto l'arto inferiore, fin sotto il ginocchio".

Per aiutare la famiglia a pagare le spese mediche, gli amici del ventenne hanno aperto la raccolta fondi «Tutti per Matte» sulla piattaforma GoFounMe: “Matteo - scrivono - avrà bisogno di sostegno e cure mediche molto costose per tornare a vivere al meglio la sua vita da ventenne, e noi siamo decisi a impegnarci al massimo per aiutarlo”. “Per questo chiediamo a tutti voi - continuano - di aiutarci a raccogliere più fondi possibili per regalare la miglior soluzione possibile a questo ragazzo”. Sulla piattaforma sono arrivate più di settecento donazioni, accompagnate da messaggi di incoraggiamento: “Ti vogliamo bene, torna a casa presto!”, “Non sarà questo a fermarti”, si legge. La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.

