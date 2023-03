Hacker attaccano il sistema informatico dell'azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: rubati dati sensibili degli utenti

Nella giornata di domenica 12 febbraio 2023 un attacco hacker, di probabile origine russa, avrebbe 'bucato' la rete informatica interna dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che comprende l'Ospedale Maggiore e la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma. In conseguenza dell'accesso abusivo al sistema informatico alcuni dati sensibili degli utenti sarebbero stati trafugati.

Secondo un documento che Parmatoday ha potuto visionare l'attacco sarebbe partito da un'intrusione sul server di posta elettronica interno, per poi propagarsi al server del sistema Pacs, all'interno del quale sono archiviate le immagini dei referti clinici. I sistemi attaccati sarebbero interni al datacenter dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Secondo le prime informazioni ci sarebbe un alto rischio di furto di alcuni dati sensibili. L'attacco hacher registrato nella giornata di domenica 12 febbraio sarebbe stato infatti notificato anche al Garante della Privacy.

Il sistema Pacs (Picture Archiving and Communication System) è una tecnologia di imaging medico utilizzata nelle organizzazioni sanitarie per archiviare, recuperare, gestire, distribuire e presentare in modo sicuro immagini elettroniche e referti clinicamente rilevanti.

Dopo l'attacco hacker, accertato attraverso le verifiche effettuate a partire da alcuni rallentamenti che avrebbero interessato proprio il sistema Pacs, il servizio che si occupa della rete interna sarebbe intervenuto con diverse azioni di mitigazione.