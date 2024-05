Aumentano le famiglie scivolate nella soglia di povertà

Sono in aumento le famiglie scivolate nella soglia della povertà a Parma. Il numero è in costante incremento e, in questo periodo, molto dipende da due fattori sostanzialmente. Il primo: l'ondata del Covid fa sentire ancora i suoi effetti. La riduzione degli sprechi nelle aziende da un lato consente maggiore attenzione nella produzione, ma dall'altro garantisce meno scorte alimentari ad associazioni di volontariato come l'Emporio Solidale che gestisce 1.800 famiglie in termini di spesa alimentare. L'altro aspetto è il cambiamento che sta attraversando il mondo del lavoro: si va alla ricerca di figure sempre più specializzate per svolgere ruoli che richiedono profili giovani. Il rischio è quello di mettere fuori gioco dei padri di famiglia che, intanto, hanno accumulato esperienza in altri settori. Per quanto riguarda l'Emporio Solidale, i numeri continuano a crescere: a queste 1.800 famiglie assistite in termini di spesa alimentare, se ne aggiungono circa 400 in coda per accedere alla scheda mensile ed essere supportate dal'associazione di volontariato. Numeri triplicati negli anni, se si pensa che l'Emporio era partito per dare sostegno a 500, 600 famiglie.