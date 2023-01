Vede il posto di blocco della polizia e cerca di scappare, in auto nascondeva cocaina: 36enne denunciato

Stava percorrendo in auto via Emilio Lepido a Parma ma quando ha visto il posto di blocco della polizia ha cercato di scappare. Un 36enne albanese, che nascondeva alcuni grammi di cocaina, è stato subito bloccato e perquisito dagli agenti delle volanti, in zona per alcuni controlli. Il conducente, non in regola con il permesso di soggiorno, aveva 2 grammi di cocaina nascosti in un involucro trasparente. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il 36enne è stato invitato presso l’ufficio immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

L’Ufficio Immigrazione della Questura che ieri ha proceduto all’espulsione di un cittadino domenicano 50enne, fermato ieri nell’ambito dei controlli, e irregolare sul territorio nazionale. Durante le attività predisposte dal Questore sul territorio, sono state complessivamente controllate 164 persone e 41 veicoli.