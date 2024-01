Paura nella notte a Fidenza, auto in fiamme: l'incendio si espande ad altre due veicoli

Auto in fiamme nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio a Fidenza. Erano da poco passata mezzanotte e mezza quando, per cause in corso di accertamento, un'auto ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiata nella zona di viale Primo Maggio. L'allarme è scattato da alcune residenti che hanno visto le fiamme. L'incendio ha coinvolto anche altre due auto parcheggiate vicino all'auto avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre: gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'incidente. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.