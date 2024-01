Auto in fiamme nel parcheggio del Panorama: i vigili del fuoco spengono l'incendio

Un principio di incendio, che ha coinvolto un'auto in sosta nel parcheggio del centro commerciale Panorama in via Silvio Pellico a Parma è stato spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori del 115, che sono intervenuti verso le ore 22 con una squadra, hanno messo in sicurezza l'area in cui si trovava il mezzo. Le cause del rogo, che si sarebbe sviluppato all'improvviso mentre l'auto era parcheggiata, sono in corso di accertamento.