Vede i carabinieri e cerca di nascondersi tra i sedili dell'auto, aveva hashish e metadone: denunciato 45enne

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, transitando nella zona del campus universitario, ha notato all’interno di un parcheggio, nascosta fra i tir in sosta una autovettura con due uomini a bordo. Come da copione i due, alla vista dei militari, hanno cercato di nascondersi abbassandosi fra i sedili, attirando così l’attenzione dei Carabinieri che li hanno immediatamente raggiunti per procedere ad un controllo.

I due sono subito apparsi nervosi e soprattutto spaventati, come se fossero stati colti in flagrante di commettere qualcosa di poco “pulito”, di cui i Carabinieri avevano il sospetto ma fino a quel momento nessuna certezza. Il passaggio dal sospetto alla certezza è avvenuto rapidamente, dal marsupio del 45enne sono cominciati ad uscire pezzi di hashish, avvolti in cellophane, tre per la precisione, di dieci, cinque e tre grammi.

A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare a seguito della quale, nascosti all’interno di un comodino posto in camera da letto sono stati trovati altri 40 grammi di hashish suddivisi in tre pezzi del peso di ventiquattro, undici e otto grammi, con relativo bilancino di precisione e 5 flaconi di metadone.

Le verifiche al Narcotest hanno confermato che quanto rinvenuto era proprio hashish e pertanto è stato sottoposto al vincolo del sequestro. Al termine delle formalità di rito il 45enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti