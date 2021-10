In azione i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area

Intervento dei vigili del fuoco in via Vasco Da Gama. Un'auto parcheggiata è andata a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento. Una squadra del 118 è intervenuta prontamente sabato sera per mettere in sicurezza l'aria e spegnere le fiamme che si erano levate dall'auto, evidentemente per un corto circuito all'impianto.