I vigili del fuoco sono intervenuti a causa di una chiamata che segnalava un'auto in fiamme. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 giugno, nei pressi del casello autostradale, lungo viale Europa, una Fiat Tipo ha preso fuoco. Per cause ancora in corso d'accertamento, le fiamme hanno invaso l'abitacolo e la parte anteriore dell'auto. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.