Auto in fiamme sulla A1: 6 chilometri di coda tra Fidenza e Parma

Auto in fiamme in A1, al chilometro 96 tra Parma e Fidenza, in direzione Milano. Il traffico si è bloccato lungo il tratto interessato, necessari i soccorsi. Intanto si è formata una coda di 6 chilometri tra il bivio dell'A1 e quello dell'A15 Parma-La Spezia e Fidenza. È intervenuta una squadra di vigili del fuoco partita da via Chiavari con un'autobotte al seguito. Polizia stradale e vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare la situazione. L'uscita consigliata per chi proviene da Bologna è quella di Parma.