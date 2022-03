Incendio in via Baganzola: auto distrutta dalle fiamme

Sono ancora in corso di accertamento le cause del rogo che, nella mattinata di oggi venerdì 11 marzo, ha distrutto un'auto che si trovava vicino ad alcune abitazioni in via Baganzola a Parma. Le fiamme, che hanno avvolto nel mezzo a partire dalla zona del motore, sono state spente dai vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio. L'episodio si è verificato poco dopo le ore 11: gli operatori del 115, che sono arrivati sul posto con un mezzo, hanno messo in sicurezza l'area, dopo aver spento le fiamme.