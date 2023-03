L'auto prende fuoco mentre percorre la via Emilia: il conducente scende appena in tempo

Stava percorrendo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia, mentre si trovava a bordo della sua auto, alimentata a gasolio, quando all'improvviso si è generato un principio di incendio. Il conducente è riuscito a fermare il veicolo e scendere. Poco dopo l'auto è stata avvolta dalle fiamme. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 1° marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento: le fiamme si sono sviluppate probabilmente a causa del malfunzionamento della vettura.