In auto con una pistola finta e 1.400 euro in contanti minacciano i carabinieri: due denunce

Nascondevano, all'interno della propria auto, una pistola finta, 1.400 euro in contanti e alcuni cacciativi. Due giovani, già noti alle forze dell'ordine, fermati per un controllo dai carabinieri di Salsomaggiore Terme nel corso della serata di ieri, 28 febbraio, sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di valori e minaccia a pubblico ufficiale.

L'episodio si è verificato nella serata di ieri: i militari, impegnati in alcuni controlli stradali, hanno deciso di fermare un'auto con a bordo due giovani, già conosciuti per alcuni precedenti di polizia. Durante il controllo i due ragazzi hanno manifestato da subito agitazione: la perquisizione ha permesso di trovare una pistola finta, perfetta riproduzione di una Beretta calibro 9, sotto uno dei sedili. Nelle portiere laterali sono stati trovati alcuni cacciaviti. Nella tasca di uno dei due anche 1.400 euro in contanti, di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. I due, accompagnati in caserma, hanno insultato e minacciato i carabinieri. Al termine dell'identificazione sono stati denuciati mentre la pistola, i cacciaviti e il denaro sono stati sequestrati.