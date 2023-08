Auto prende fuoco lungo la statale della Valceno: conducente scende appena in tempo e si ustiona al braccio

Stava percorrendo la strada provinciale della Valceno quando all'improvviso la sua auto ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a fermarsi e a scendere poco prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo per poi distruggerlo completamente. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto all'altezza della località Golaso, frazione del comune di Varsi.

Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ustioni al braccio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco di Fidenza. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area. I sanitari del 118 hanno trasportato l'uomo ferito in ospedale per accertamenti.

IN AGGIORNAMENTO