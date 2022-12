Massari: "Viviamo in un territorio franoso e complesso: servono risorse"

La popolazione a rischio frane nel parmense, è pari complessivamente a 16.159 abitanti, di cui 14.855 sono residenti in aree classificate a pericolosità molto elevata o elevata secondo i dati Ispra. (elaborazione v. 4.0 – dicembre 2021). L'Emilia-Romagna è la regione con le percentuali più elevate di anziani nella popolazione a rischio frane: il 24%.

"La provincia di Parma è purtroppo una provincia che per gran parte si estende lungo l’Appennino, uno degli Appennini più franosi e complicati che abbiamo in Italia - spiega il presidente della Provincia, Andrea Massari - ed è un territorio veramente complesso. Noi viviamo di numerose frane e in numerosi zone che sono in continuo movimento. Da un punto di vista operativo rende tutto molto complicato perché ci sono alcune zone che rischiano di essere isolati, dato che vivono in situazioni di pericolo o potenziale pericolo. Questo pericolo potenziale impatta anche sulla viabilità - spiega Massari - perché la rete viabilistica della Provincia, unite a quella del resto dei comuni, è una fitta rete che incrocia tutte queste frane. Quindi stiamo parlando di molte risorse che devono essere investite e che, a volte con un buon temporale, possono essere spazzati via. Purtroppo dobbiamo imparare a vivere su questo territorio, non possiamo immaginare di poter confinare i movimenti del nostro Appennino. La natura ci ha dato questa terra bellissima, noi abbiamo il dovere di tutelarla e rispettarla".