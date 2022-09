Incubo baby gang in centro: 15enne minacciato da due sedicenni, costretto a dargli i soldi che aveva nel portafoglio

Hanno minacciato un ragazzino più piccolo di un anno e si sono fatti consegnare i pochi spiccioli che aveva nel portafoglio, salvo poi restituirglieli in cambio di altri soldi.

Denunciati per estorsione dai carabinieri della Stazione di Parma Centro, due 16enni. E’ accaduto sabato pomeriggio in centro città: un 15enne, seduto sulla panchina tra strada Cavour e Borgo San Biagio, è stato avvicinato da alcuni giovani che con banali scuse gli hanno chiesto del denaro.

Ha provato a dire di no, ma di fronte alle continue richieste anche con fare minaccioso, ha deciso di allontanarsi. Non è bastato: il ragazzo che, con più insistenza aveva fatto le richieste, lo ha seguito insieme agli amici, gli ha sbarrato la strada e gli ha chiesto con minacce nuovamente i soldi. Il 15enne, molto spaventato, consegnava pochi euro, ma il giovane si accorgeva di una banconota da 10 euro custodita nel portafoglio. A questo punto, il 16enne ha insistito aumentando le minacce, chiedendo i soldi nel portafoglio dietro restituzione dei due euro.

La vittima, avendo paura che arrivassero anche altri amici, chiamati dall’altro 16enne, ha ceduto i soldi. Presi i soldi i due sono scappati mentre il 15enne, composto il numero d’emergenza 112 è stato raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri. Ai militari ha raccontato l’episodio descrivendo dettagliatamente i responsabili. La pattuglia avviate le ricerche ha individuato i due ragazzi in viale Mariotti, all'altezza delle pensiline del bus.

Fermati e identificati, sono stati condotti in caserma dove, a seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti, nascosti all’interno della cover del cellulare, i soldi poi restituiti al 15enne che, nel frattempo, aveva raggiunto la caserma insieme al padre per presentare la denuncia. I 16enni sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per estorsione e affidati ai genitori.