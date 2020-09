Autobus ancora affollati: assembramenti a bordo dei mezzi

A bordo di alcuni autobus delle linee urbane della Tep si sono verificati assembramenti anche negli ultimi giorni, dopo le polemiche per la presenza di troppi studenti alle fermate e a bordo dei mezzi a meno di 24 ore dalla riapertura delle scuole. Anche nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre, infatti, la concentrazione di studenti alle fermate ha provocato situazioni critiche a bordo dei bus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di giovedì 17 settembre, per esempio, si sono registrati affollamenti a bordo dell'autobus della linea 5, in particolare nel tratto tra via Repubblica e via La Spezia mentre, sempre il 17 settembre, altre situazioni critiche sono state rilevate a bordo dell'autobus della linea extraurbana 2270, partita da via Bixio che si è riempita eccessivamente di studenti, già dopo le prime fermate. Alcuni studenti, che dovevano tornare nelle loro abitazioni a Noceto, Medesano e Felegera si sarebbero anche stati costretti ad aspettare l'autobus successivo.