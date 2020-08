Autocisa, nove cantieri in strada: "Siamo al collasso"

Il caso della A 15 piena di cantieri fa discutere. E riguarda inevitabilmente anche Parma. Il tratto Parma-La Spezia è uno dei più battuti in questi giorni, sull'Autocisa ci sono nove cantieri, "portano a rallentamenti da e per Spezia - scrive in una nota il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini -. La nostra città è, allora, vittima doppia del caos autostradale: da una parte via Genova e dall'altra via Parma. Chiedo a tutti i parlamentari espressione del territorio di farsi portavoce presso il Mit di questo disagio che potrebbe avere ripercussioni negative sull'economia della nostra città e una riorganizzazione complessiva dei cantieri".

"Il caos autostrade che tiene in ostaggio la nostra Regione è diventato un caso nazionale di perfetto cortocircuito all'italiana, somma fra le inefficienze del concessionario e la responsabilità politica del Mit che ha deciso di paralizzare il traffico accelerando su verifiche contemporanee di viadotti e gallerie in tutta la Regione nel momento meno opportuno, ovvero quello della ripresa delle attività post lockdown, in particolare quelle logistiche, e delle vacanze degli italiani che, soprattutto da Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna, si riversano sulla costa ligure".