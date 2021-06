Autocisa, un'autocisterna perde il controllo e finisce nell'altra corsia

Intorno alle 12:30, sull'Autocisa, all'altezza tra Aulla e lo svincolo per l'A12, si è verificato un incidente a causa di un'autocisterna che, sbandando, ha travolto il guardrail scavallando la corsia e finendo nell'altra carreggiata. Per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze sugli altri veicoli, ma è stata necessaria la chiusura dei due tratti, sia verso La Spezia sia verso Parma, per garantire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo. Per i rilievi del caso, sul posto era presente la Polstrada che, grazie al lavoro dei tecnici di Autocisa Salt, ha ripristinato il traffico.