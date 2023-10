Grave incidente sul lavoro su un cantiere dell'Autocisa. Sulla corsia d'immissione dell'autostrada, in direzione Parma, durante una manovra, un camion della ditta avrebbe investito un operaio ferendolo gravemente. Si è alzato in volo l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma per i primi soccorsi. L'operaio è in gravi condizioni.