Sabato sera di controlli, 13 automobilisti sopresi a guidare ubriachi: denunce e auto sequestrate

Tredici automobilisti sono stati fermati, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo, nel corso di alcuni controlli predisposti dai carabinieri e della polizia locale di Sorbolo Mezzani, mentre si trovavano alla guida ubriachi, con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per otto di loro è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, la sospensione della patente e il sequestro dell'auto. Per gli altri cinque, che avevano un tasso alcolemico inferiore a 0,8 solo la sospensione della patente

Nella notte di sabato 18 e domenica 19 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, unitamente al personale della Polizia Locale, hanno dato seguito all’ennesima intensificazioni dei controlli del territorio, con l’obiettivo di prevenire le “stragi del sabato sera” e frenare l’incidentalità stradale. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale ed in corrispondenza dei locali della movida, con l’ausilio del personale della Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense. Tanti i controlli (circa 103 le persone controllate e 49 i veicoli), con purtroppo troppi autisti sanzionati al termine delle verifiche con l’apparato “etilometro”, in controtendenza rispetto al passato.

Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica otto persone tutti uomini: un 45enne di Saliceto (RE), poiché circolava alla guida dell’autovettura di proprietà di un conoscente con un tasso alcolemico di 1.95 g/l, ben oltre i limiti di legge (0.5); uno di 25 anni di Reggio Emilia, poiché circolava alla guida dell’autovettura di proprietà con un tasso alcolemico di 0.87 g/l; uno di 42 anni residente a Sorbolo Mezzani (PR) in via ulivi nr.6, poiché circolava alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 1.90 g/l, con conseguente sequestro del mezzo; uno di 46 anni di Sorbolo Mezzani (PR), poiché circolava alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 1.19 g/l; un 28enne residente a Parma, poiché circolava alla guida dell’autovettura di proprietà tasso alcolemico di 1.10 g/l; un 22enne residente a Viadana (MN): circolava alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 0.9 g/l; un 31enne residente a Parma, che circolava alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 1.05 g/l; un 55enne residente a Montechiarugolo (PR), che circolava alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 0.92 g/l.

In tutti i casi su menzionati si è proceduti al ritiro della patente di guida e nei casi con tasso superiore di 1.5 al sequestro del veicolo di proprietà.

Ulteriori 5 patenti sono state ritirate ad altrettanti conducenti, fra i 25 e 38 anni, resosi responsabili della guida in stato di ebbrezza, con un tasso

alcolemico ricompreso fra i valori 0.5 e 0.8 g/l, che comporta esclusivamente il ritiro del documento di guida e la comunicazione dell’infrazione alla Prefettura di Parma per i provvedimenti di sospensione di competenza.

Infine un uomo di 27 anni di Sorbolo Mezzani (PR) è stato controllato in quella via Rimembranze e trovato in possesso di grammi 9 hashish,

venendo segnalato quale tossicodipendente alla Prefettura di Parma. I controlli congiunti tra i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani e la

Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense, finalizzati a garantire maggiori standard di sicurezza sulle strade cittadine, proseguiranno anche

nei prossimi weekend di marzo. L’invito, in occasioni di festa è di individuare un guidatore designato, il quale si impegni a non bere alcolici, con l’obiettivo di riportare a casa sani e salvi i propri amici!