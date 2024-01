Autostrada, incidente all'altezza di Fidenza: un'auto si ribalta dopo lo scontro

Incidente intorno alle 20 in autosteda. All'altezza di Fidenza, in direzione Milano, quattro auto sono state coinvolte nello scontro. Una di queste è finita con le ruote per aria. La buona notizia è che non ci sono feriti gravi. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, presenti i vigili del fuoco con una squadra da Fidenza e una da Parma per ripristinare la situazione e liberare la carreggiata dove si era formata una coda di 4 chilometri.