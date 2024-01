Fiamme in viale delle Esposizioni per un incendio in una ditta stamattina poco dopo le 7,30. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco di Parma, Langhirano e Fidenza, che nel giro di un paio d'ore hanno domato le fiamme forse partite da un macchinario, per poi dare il via ai controlli nel tentativo di ricostruire i fatti.