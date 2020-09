Azienda Usl di Parma: Romana Bacchi è la nuova sub commissaria sanitaria

Romana Bacchi è la nuova sub commissaria sanitaria dell’Azienda Usl di Parma. Bacchi, forlivese, dal 2017 ad oggi è stata direttrice del Distretto sanitario Sud-Est dell’Azienda Usl di Ferrara. In precedenza ha svolto numerosi incarichi di direzione nell’Azienda Usl di Forlì, dove è stata responsabile del Servizio programmazione e controllo e direttrice del Dipartimento di sanità pubblica. Con questa nomina la commissaria straordinaria Anna Maria Petrini ha completato la squadra della direzione Ausl, di cui fa parte da metà luglio anche il sub commissario amministrativo Andrea Deolmi.

La nuova sub commissaria sanitaria subentra a Giuseppina Frattini, la quale prosegue il suo incarico di direttrice del Presidio ospedaliero aziendale, che comprende l’ospedale di Vaio a Fidenza e l’ospedale Santa Maria di Borgotaro.

“Sono molto contenta che Romana Bacchi abbia accettato l’invito per questo incarico e la ringrazio per la sua disponibilità – commenta la commissaria straordinaria Ausl Anna Maria Petrini – Grazie al suo contributo potremo raggiungere con maggior efficacia gli obiettivi di mandato tra cui il rafforzamento delle cure territoriali, il miglioramento dell’integrazione con gli ospedali, l’unificazione tra le due Aziende sanitarie provinciali. Desidero ringraziare anche Giuseppina Frattini per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid-19 come direttrice sanitaria e poi come sub commissaria: la sua professionalità sarà ancora una risorsa preziosa per la direzione aziendale”.

Tra gli obiettivi assegnati alla nuova sub commissaria sanitaria vi sono il riavvio dell’attività sanitaria ordinaria nel rispetto della sicurezza, la riorganizzazione dei posti letti di terapia intensiva e semi-intensiva, lo sviluppo della Case della Salute e dell’integrazione ospedale-territorio, il rafforzamento del Dipartimento di sanità pubblica e lo sviluppo dei progetti di telemedicina e teleconsulto. Bacchi è laureata in medicina e chirurgia all’Università di Bologna e specializzata in Igiene e medicina preventiva all’Università di Ferrara. Ha conseguito il Master universitario in “Management dei servizi sanitari – Organizzazione dei servizi sanitari” all’Università di Parma e il Corso di perfezionamento in “Programmazione, gestione e valutazione dei Servizi sanitari”