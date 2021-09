Baby gang al luna park di Collecchio, rissa tra le giostre: denunciati sei 15enni

I carabinieri in borghese sono riusciti a bloccare alcuni minorenni, segnalati per rissa aggravata

Hanno iniziato ad insultarsi e spintonarsi tra le giostre del luna park, poi si sono spostati in un parco per picchiarsi con più violenza. Sei minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per rissa aggravata: i militari, in borghese all'interno della fiera, sono riusciti a bloccare i due gruppi, evitando conseguenze più gravi. Due gruppi di 15enni sabato sera si sono affrontati per motivi in corso di ricostruzione: i carabinieri sono riusciti a bloccarne sei, tutti denunciati.

Secondo la ricostruzione dei militari un gruppetto di dieci giovani stranieri è arrivato a Collecchio con i mezzi pubblici: i ragazzi, appena arrivati al luna park, hanno iniziato a provocare gli altri gruppi di giovanissimi. I carabinieri in borghese li hanno tenuti d'occhio: ad un certo punto uno dei gruppi ha risposto agli insulti ed è iniziato un parapiglia, poi proseguito al parco. I militari sono riusciti a bloccare il confronto violento, dopo che si era spostato all'interno di un parco. Sei minorenni, tra i 15 e i 16 anni, sono stati identificati e denunciati per rissa aggravata alla Procura dei minorenni di Bologna.