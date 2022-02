Collecchio, baby gang aggredisce e rapina un gruppo di 13enni: arrestati 5 minorenni

Hanno aggredito e rapinato, durante la sagra della croce a Collecchio, un gruppetto di 13enni, riuscendo ad impossessarsi del portafoglio di uno di loro, che conteneva qualche decina di euro. Cinque minorenni, tra i 15 e i 17 anni, sono stati arrestati dai carabineiri di Salsomaggiore Terme, che hanno eseguito la misura cautelare disposta dal Tribunale dei Minori di Bologna.

I ragazzi, residenti tra Parma e Noceto, sono stati individuati dopo un lungo lavoro di indagine. I militari hanno appreso la notizia in un secondo momento visto che nessuno aveva presentato denuncia nell'immediato: sono stati infatti i genitori a recarsi, poi, in caserma per raccontare i fatti. I carabinieri hanno analizzato i filmati delle telecamere ed hanno incrociato i dati con altri elementi utili al riconoscimento degli autori.

Alla fine l’attività di ricerca e analisi ha consentito di individuare il gruppo, composto dai cinque giovani, residenti tra Parma e Noceto. Il Giudice per le Indagini Preliminari, alla luce degli elementi indiziari acquisiti, sulla base delle dichiarazioni raccolte, ritenendo integrata la gravità indiziaria ed il pericolo di reiterazione della condotta criminosa ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa senza possibilità di allontanarsi in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.