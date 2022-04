Lotta alle baby gang, centro storico passato al setaccio: controllate 125 persone e 48 minorenni

Proseguono i controlli in centro storico disposti dalla Questura di Parma. Nella giornata di ieri, sabato 9 aprile, al lavoro sei pattuglie polizia di stato (di cui 2 in borghese); due pattuglie Arma dei carabinieri; una pattuglia guardia di finanza e due pattuglie della polizia locale.

Sono state setacciate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile. In particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro e piazza Garibaldi.

Nel corso dei controlli sono state identificate 125 persone (di cui 48 minori): un maggiorenne, trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana per uso personale è stato segnalato in Prefettura. Un cittadino tunisino è stato invece denunciato per falsa attestazione sulla propria identità a pubblico ufficiale.