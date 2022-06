Raid di una baby gang al Fidenza Village, cinque 16enni rubano vestiti nei negozi: bloccati e denunciati

Sono arrivati al Fidenza Village, da Bologna, dove risiedono ed hanno cominciato a guardarsi attorno, entrando e uscendo dai negozi più prestigiosi del centro commerciale fidentino. Cinque ragazzi tra i 16 ed i 17 anni di origine albanese, dopo aver individuato i negozi da colpire, divisi in due gruppi, sono passati all’azione e, in poco tempo, hanno rubato diversi capi di abbigliamento. Convinti di averla fatta franca, dato che i sistemi di allarme non hanno rilevato i furti, hanno continuato il loro giro.

Il gruppetto ha insospettito dapprima alcuni addetti alle vendite, quindi gli addetti alla vigilanza che, monitorando gli spostamenti con le telecamere, hanno attivato il 112. I carabinieri di Fidenza, arrivati sul posto, li hanno bloccati e identificati. I militari hanno trovato, all'interno di uno zainetto, la merce rubata e gli arnesi da scasso, utilizzati per rimuovere il dispositivo antitaccheggio. I cinque, accompagnati in caserma, al termine dell’attività di accertamento, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Tutta la merce è stata restituita ai negozi.