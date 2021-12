Baby gang in via Mazzini: in 30 circondano e aggrediscono a bottigliate un 15enne

Lo hanno fermato in via Mazzini mentre stava facendo una passeggiata. Sono bastati pochi istanti per far partire l'aggressione nei suoi confronti. Un 15enne parmigiano è stato aggredito da un gruppetto di circa trenta giovani e giovanissimi, probabilmente appartenenti ad una baby gang. Secondo le prime informazioni i teppisti avrebbero lanciato alcune bottiglie contro il ragazzo, che è fortunatamente riuscito a scappare e a sottrarsi alle botte. Le motivazioni dell'ennesima aggressione delle baby gang in centro a Parma sono sconosciute: l'escalation di violenza che si è registrata nelle ultime settimane ha allarmato anche il mondo politico locale. Le forze dell'ordine, avvertite dal giovane, stanno effettuando le indagini per risalire all'identità degli aggressori.