Aggressioni, sangue e risse: baby gang, la mappa della violenza

La spirale della violenza, messa in atto da gruppi di giovani e giovanissimi che si riversano a Parma, spesso dai comuni della nostra provincia (ma anche da quelle limitrofe) è alimentata ogni fine settimana da alcuni 'appuntamenti' che vengono fissati in alcuni luoghi specifici della città. Una vera e propria mappa della violenza che si può tracciare a partire da alcune zone simbolo del centro storico, come se i gruppetti di ragazzi cercassero una sorta di rinoscimento mediatico anche dalla città e dai suoi residenti.

La stazione ferroviaria è il primo di questi luoghi: come dimostrano le ultime immagini pubblicate sui canali Telegram che raccolgono questo tipo di contenuti e hanno migliaia di iscritti, l'ultima rissa tra due ragazze si è svolta proprio lì: i ragazzi sono probabilmente arrivati con autobus e pullman in quel luogo ed hanno iniziato la macabra 'sfida' a colpi di calci e pugni. Con tanto di pubblico e di 'reportage' da parte dei compagni che assistevano alla scena.

Dalla stazione verso il centro storico un altro dei luoghi preferiti dai giovani per gli scontri è piazzale della Pilotta: una grande distesa di verde dove la visibilità è garantita, così come l'attenzione mediatica. Una rissa tra cinquanta persone in Pilotta non passa certo inosservata. Così spesso gli appuntamenti via social e nelle chat Telegram e WhatsApp hanno avuto questo come punto di ritrovo. Essendo un 'ring' ampio lì è possibile chiamare a raccolta molte più persone per fare la parte del pubblico.

Dalla Pilotta si prosegue, sempre verso il centro storico è piazza Ghiaia è un'altra delle mete preferite dai gruppetti di giovani che si ritrovano per darsele di santa ragione: anche qui l'area ha spazi ampi che garantiscono la possibilità di avere molte più persone coinvolte. La Ghiaia è spesso anche un luogo in cui trovano spazio le baby gang vere e proprie: non si contano i casi di aggressione ai danni di altri ragazzi, messe in atto da gruppetti di giovanissimi per un cellulare o qualche decina di euro. Dalla Ghiaia si arriva poi a viale Toschi, anche questo luogo di incontro per le bande improvvisate ma anche luogo di aggressione e in cui si sono verificati diversi atti di bullismo e di violenza contro altri coetanei, soprattutto in corrispondenza della fermata degli autobus, dove il via vai degli studenti è più frequente.

Le zone non direttamente del centro storico sono anch'esse interessate da questo tipo di comportamenti violenti: se fino a qualche mese fa il quartiere Pablo era uno dei preferiti per questo tipo di incontri recentemente gli appuntamenti vengono dati anche in quartieri e spazi ancora più periferici, come per esempio il quartiere Cinghio, che si trova al limite dell'area compresa tra le tangenziali. Qui i ragazzi si ritrovano sporadicamente per alcuni di questi 'appuntamenti' violenti che spesso coinvolgono poche persone.