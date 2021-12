Pestano e rapinano giovani in centro: presa la baby gang di piazza Ghiaia

Presa la baby gang di Piazza Ghiaia che, nel corso degli utlimi mesi, ha terrorizzato giovani e giovanissimi in centro storico. Quattro giovani minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, avrebbero infatti pestato e rapinato giovani coetanei nel corso di quattro episodi. Gli aggressori sono stati individuati e denunciati dai carabinieri della stazione Oltretorrente che, dopo alcune indagini, sono riusciti ad identificarli. Sono accusati di rapina e lesioni per quattro episodi specifici.

In particolare i giovani sarebbero i responsabili della rapina del 22 settembre in piazza Ghiaia nei confronti di un 17enne, a cui sono state rubate un paio di cuffie Apple del valore di 150 euro, della rapina del 3 ottobre in piazza Ghiaia: ad un 17enne è stata rubata una collana d'oro. Il 22 novembre, sempre in piazza Ghaia è stato rapinato un 17enne: l'ultima aggressione è quella del 1° dicembre in viale Mariotti: due 15enni sono stati aggrediti a scopo di rapina ma sono riusciti fortunatamente a scappare.