Studente 14enne rapinato e minacciato da una baby gang alla fermata del bus: denunciati due 16enni

Prima lo hanno avvicinato, subito dopo che era sceso dall'autobus, poi lo hanno circondato, spinto in un luogo appartato e rapinato delle cuffiette Airpods, dal valore di 130 euro. Infine lo hanno minacciato, dicendogli di non denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. Un 14enne di Roccabianca è stato preso di mira da una baby gang che, qualche mese fa, lo ha bloccato mentre stava andando a scuola.

Due giovani 16enni, residenti in provincia di Parma, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri al Tribunale dei minori di Bologna con l'accusa di rapina in concorso. I militari, dopo aver ricevuto la denuncia del minorenne, che non si è lasciato intimidire dalle minacce, hanno avviato le indagini, dopo aver ascoltato il racconto del 14enne, che ha fornito una descrizione dettagliata dei due aggressori. Secondo il suo racconto i due, dopo averlo avvicinato, avrebbe finto di conoscerlo per poi spingerlo con la forza in un luogo isolato. Qui avrebbero messo in atto la rapina: al 14enne sarebbero state strappate le cuffiette da 130 euro.

I carabinieri, a quel punto, hanno portato avanti alcuni servizi di osservazione nei pressi degli istituti scolastici e sono riusciti ad identificare i due presunti aggressori. La vittima ha riconosciuto i due all'interno del fascicolo fotografico preparato dai militari. I due 16enni sono stati segnalati all Tribunale dei minori con l'accusa di rapina in concorso.

