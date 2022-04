Viola ripetutamente il divieto di dimora a Parma: 18enne arrestato

Ha violato in più occasioni il divieto di dimora nel comune di Parma. Un 18enne, già noto agli inquirenti, è stato individuato dai carabinieri che, al termine di alcune indagini che hanno verificato le continue violazioni del provvedimento, lo hanno fermato ed arrestato. Il giovane, che non ha osservato la misura cautelare che gli era stata prescritta, è stato portato nel carcere di via Burla a Parma.

Il fermo è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 15 aprile, da parte dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Parma. Un 27enne, che deve scontare 4 anni di reclusione in carcere, è stato fermato a Collecchio dai carabinieri di Neviano degli Arduini: dopo l'identificazione è stato portato in carcere.