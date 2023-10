Baby gang sempre più violente, ora è vera emergenza: tre aggressioni in tre giorni

Negli ultimi giorni tra Parma e provincia c'è stata una vera e propria escalation di aggressioni messe in atto dalla cosiddette baby gang. Nel giro di tre giorni, dal 12 al 15 ottobre, si sono verificati tre episodi violenti che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. Giovedì 12 ottobre (ma è emerso solo il 17 ottobre) un gruppetto di ragazzi, tra cui alcuni minorenni, avrebbe dato vita ad una violenta rissa in via Mariotti. Tre dei cinque giovani avrebbero anche aggredito alcuni poliziotti durante le fasi di identificazione.

Venerdì 13 ottobre un ragazzo di soli 16 anni è stato pestato e rapinato all'interno di un parco di Parma da un gruppetto di coetanei, poi denunciati per rapina e lesioni aggravate.Il giovane infatti è stato medicato in ospedale con una prognosi di 10 giorni. La spedizione punitiva sarebbe stata messa in atto per motivi di gelosia. Il 15 ottobre un ragazzo è stato pestato da un branco di minorenni davanti al Teatro Regio di Parma. In questo caso la violenza sarebbe scattata dopo la richiesta di denaro, fatta dal gruppetto di 17enni allo studente.

Abbiamo recentemente analizzato il fenomeno delle baby gang che tengono in scacco la città di Parma con due mappe: una relativa alla città e una relativa alla provincia, dove si nascondono le frange più violente. Ad inizio ottobre era emersa la gravissima vicenda del tentato omicidio di Noceto: in questo caso un giovane di 17 anni era stato accoltellato da tre giovani italiani, di 17, 18 e 19 anni, poi arrestati dai carabinieri.